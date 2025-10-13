Достигнутое между кабмином Израиля и палестинским движением ХАМАС соглашение о прекращении огня выглядит очень многообещающе, рассказал на полях Всемирного продовольственного форума президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 13 октября, глава США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

«Я не знаю, окончательное ли оно [соглашение] или нет, но я счастлив, потому что это очень многообещающее начало. То, что президент Дональд Трамп прибыл в парламент Израиля, выступил — это очень важно», — отметил президент Бразилии.

Глава страны выразил надежду на то, что те, кто поддерживал Израиль, помогут достичь окончательного мира.

Лула да Силва также назвал причину дипломатической напряженности между Бразилией и Израилем.

«У Бразилии нет никаких проблем с Израилем, у Бразилии есть проблема с [израильским премьер-министром Биньямином] Нетаньяху. Когда Нетаньяху больше не будет в правительстве, не будет никаких проблем между Бразилией и Израилем, которые всегда имели очень хорошие отношения», — разъяснил политик.

Сенатор Алексей Пушков отметил, в свою очередь, что если мирное соглашение по Газе действительно сработает, то «Трамп сделает многое для мира, хотя бы на Ближнем Востоке».

Вместе с тем, подчеркнул сенатор, самый острый кризис, угрожающий столкновением между НАТО и РФ, остается неразрешенным, угрозы поставить Киеву ракеты Tomahawk не способствуют его урегулированию.