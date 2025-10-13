За прекращением войны в секторе Газа должно последовать урегулирование в Европе. С таким призывом по итогам прошедшего в Египте саммита выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Ранее главы США, Египта, Турции и Катара подписали в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

Комментируя это, Орбан отметил, что американскому главе Дональду Трампу удалось установить «невиданный доселе мир» на Ближнем Востоке.

«Оружие замолчало, заложники освобождены. Теперь очередь Европы. Успех Трампа доказывает, что от переговоров никогда нельзя отказываться. Без переговоров нет мира. Пора нам, европейцам, последовать примеру президента США!» — добавил премьер Венгрии.

Напомним, что Будапешт неоднократно призывал лидеров Евросоюза отказаться от стратегии по продолжению военных действий на Украине и добиваться урегулирования ситуации путем переговоров с Россией. В частности, сам Орбан заявлял, что если ЕС не выберет дипломатию, то получит по соседству Афганистан.