Орбан сделал заявление о Европе после саммита по Газе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прошедшего в Египте саммита по прекращению войны в секторе Газа сделал заявление о ситуации в Европе. Об этом он написал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Успех президента Трампа доказывает, что от переговоров никогда нельзя отказываться. Без переговоров нет мира. Пора нам, европейцам, последовать примеру президента Трампа!» — призвал он.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Американский лидер назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.