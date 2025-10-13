UnHerd: диверсия на «Северных потоках» поссорила Германию и Польшу

Дело о диверсии на газопроводах «Северный поток» поссорило Германию и Польшу, пишет UnHerd.

© Global look

«Единство Европы трещит по швам на её восточном рубеже, где отношения, которые когда-то были основой послевоенной стабильности ЕС, портятся. За вежливыми улыбками (премьер-министра Польши. — RT) Дональда Туска и (канцлера ФРГ. — RT) Фридриха Мерца скрываются ухудшающиеся отношения, которые могут повлиять на будущее Евросоюза», — говорится в материале.

Отмечается, что напряжённость связана с нежеланием Варшавы выдавать Берлину подозреваемого в диверсии, а также оправдание атаки на газопровод со стороны Туска.

В статье подчёркивается, что оправдание диверсии является политическим безумием. По мнению автора публикации, из заявлений Туска «можно сделать вывод, что Польша теперь официально потворствует акту терроризма».

«Учитывая такие комментарии и то, что мы теперь знаем о взрывах, для Германии политически невозможно занимать пропольскую позицию», — указано в статье.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что выдача Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца не в интересах Польши.

Глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times призвал Германию прекратить расследование подрывов «Северных потоков».