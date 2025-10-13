Орбан приобнял Мелони на саммите по Газе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приобнял свою коллегу из Италии Джорджу Мелони во время саммита по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети Орбана.

Объятия политиков попали на запись камеры. На получившихся кадрах можно увидеть, как явно уставшая Мелони подходит к Орбану и тяжело вздыхает. В ответ Орбан приобнимает женщину.

Отмечается, что Орбан и Мелони уже долгое время поддерживают дружеские отношения. Ранее сам премьер Венгрии называл Мелони своей «сестрой во Христе».