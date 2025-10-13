Каллас раскрыла, кто обладает преимуществом в конфликте на Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала в ходе поездки в Киев, что в последние месяцы «преимущество перешло от России к Украине». Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Накануне дипломат заметила, что в понедельник, 13 октября, прибыла с визитом в Киев с тем, чтобы обсудить с правительством страны вопросы дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины.

Каллас отметила, что Украина имеет полную поддержку Брюсселя — в этом году ЕС оказал республике беспрецедентную военную помощь.

По ее оценке, пакеты санкций со стороны ЕС «лишили Москву сотен миллиардов евро», необходимых для ведения военных действий. Она добавила, что в ближайшее время Брюссель введет новые меры, направленные на энергетические, финансовые и торговые доходы России.

«Военная экономика России уже ослаблена — мы сделаем её ещё слабее. Инфляция превышает 20%, денежные резервы истощены, а рост экономики близок к нулю. Возможно, когда-то время было на стороне России, но теперь оно переходит к Украине», — подчеркнула глава евродипломатии.

По ее данным, контрнаступление ВСУ на линии фронта «становится видимым». Она констатировала, что «украинцы вдохновляют мир своим мужеством», а их стойкость требует полной поддержки со стороны Евросоюза.

Раскрыта причина прибытия Каллас в Киев

Каллас уточнила, что лидеры Евросоюза обсуждают «репарационный кредит», подкрепленный замороженными российскими активами. Она пояснила, что над этим ведется активная работа.

Глава евродипломатии заявила также, что ЕС привлечет Россию к ответственности за «военные преступления» — с этой целью создается спецтрибунал.

Ранее сообщалось, что под Харьковом группа украинских военных, брошенная командованием на голодную смерть, сдалась в плен российским солдатам.

«Я сдался в плен, потому что наше командование нам ничем не помогает, потери ужасные, кушать нам ничего не кидают», — признался боевик Михаил Челенко.

Мужчина отметил, что солдат ВСУ, отказавшихся участвовать в боевых действиях, избивали, а некоторых расстреливали.