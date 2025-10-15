В Тернополе начались массовые задержания военных

Массовые задержания военнослужащих ВСУ начались в городе Тернополе на западе Украины. Об этом пишет издание "Страна".

© Global look

По его сведениям, ведутся задержания военнослужащих третьей штурмовой бригады, которые, по данным местных активистов, похищали людей и автомобили при проведении принудительной мобилизации.

14 октября Тернопольский ТЦК (аналог российского военкомата) сообщил, что для мобилизации граждан начал привлекать боевые подразделения.

Ранее в Тернополе неизвестные люди в балаклавах и военной форме, представляясь военкомами, в течение суток блокировали автомобиль, в салоне которого находились футболист и тренер одной из местных команд. Вокруг стала собираться толпа неравнодушных людей, которые были возмущены действиями людей в камуфляже, те стали вступать в словесную перепалку. Как пишет "Страна", возникла драка между прохожими с силовиками.