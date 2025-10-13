Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу, попросив его усилить поддержку Киева и тем самым повторить «израильский успех» на Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Мерц пояснил, что в Германии рассчитывают на то, что Вашингтон будет оказывать долговременную поддержку Киеву. «Так же, как они это показали в этом регионе [на Ближнем Востоке], они должны показать это вместе с нами и на Украине, и по отношению к России», — сказал политик.

Он также отметил, что на саммите в Египте обсудит с Трампом пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Египте было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.