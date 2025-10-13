В Германии обратились к Трампу с просьбой повторить «израильский успех» на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу, попросив его усилить поддержку Киева и тем самым повторить «израильский успех» на Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Он также отметил, что на саммите в Египте обсудит с Трампом пути урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в Египте было подписано соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Глава Белого дома назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.