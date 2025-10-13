Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Президент США Дональд Трамп назвал армянского премьера Никола Пашиняна «соотечественником» азербайджанского президента Ильхама Алиева. Об этом пишет РИА Новости.

«Где ваш соотечественник?» – спросил Трамп, повернувшись к Алиеву, в ходе саммита по Газе, который проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе. Тот указал пальцем на Пашиняна.

Трамп отметил, что стороны конфликтовали на протяжении 32 лет, но США удалось урегулировать ситуацию всего за час.

В своей речи Трамп использовал слово «compatriot», которое чаще всего переводится как «соотечественник», но также может означать «товарищ» или «друг».

В начале августа 2025 года, после встречи Никола Пашиняна, Дональда Трампа и Ильхама Алиева в Вашингтоне, была принята декларация о парафировании соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Ереван также выразил готовность сотрудничать с США и другими сторонами в создании «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», который должен был соединить Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию.