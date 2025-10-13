Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

Президент США Дональд Трамп назвал армянского премьера Никола Пашиняна «соотечественником» азербайджанского президента Ильхама Алиева. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп отметил, что стороны конфликтовали на протяжении 32 лет, но США удалось урегулировать ситуацию всего за час.
В своей речи Трамп использовал слово «compatriot», которое чаще всего переводится как «соотечественник», но также может означать «товарищ» или «друг».
В начале августа 2025 года, после встречи Никола Пашиняна, Дональда Трампа и Ильхама Алиева в Вашингтоне, была принята декларация о парафировании соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Ереван также выразил готовность сотрудничать с США и другими сторонами в создании «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», который должен был соединить Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию.