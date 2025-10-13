Судьба Европы в целом лежит на плечах президента России Владимира Путина, заявил в соцсети Х финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен.

Эксперт пояснил, что если российский лидер «будет слишком мягок», Европа станет жертвой войны, которая «в конечном итоге охватит США и весь остальной мир».

Ранее Малинен сообщил, что планета движется к новой мировой войне столь последовательно, что возникает ощущение — кто-то осознанно отдал приказ развязать глобальное противостояние.

В Эстонии требуют подать «четкий сигнал» Путину

Аналитик отметил, что очень сложно объяснить все происходящее в мире с помощью какой-либо другой гипотезы.