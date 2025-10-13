Власти Грузии ужесточат наказания за нарушения при проведении митингов

Специалисты разработали пакет законопроектов, призванных ужесточить наказания за нарушение правил проведения митингов, рассказал журналистам лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта —Демократическая Грузия» Ираклий Кирцхалия. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, грузинская оппозиция проводит акции, демонстрации, пикеты в республике с 28 ноября 2024 года. Поводом для первых выступлений послужило заявление властей о том, что правящая партия решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз.

«Если участник собрания и манифестации закроет лицо маской, будет иметь при себе слезоточивое или отравляющее вещество, а также перекроет дорогу или установит конструкции на проезжей части, то он при первом таком случае будет подвергнут административному аресту сроком на 15 дней, а если правонарушитель будет организатором, то на 20 дней», — отметил Кирцхалия.

По его словам, участие в манифестации, которую по требованию министерства внутренних дел следует прекратить, будет караться административным арестом сроком на 60 дней.

Те лица, которые во время собрания будут иметь при себе оружие, пиротехнику или такой предмет, который используется для нанесения ущерба другим людям, будут подвергнуты административному аресту на 65 дней, уточнил политик.

Лидер фракции пояснил, что повторное подобное нарушение повлечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года.

Кирцхалия предупредил, что в УК Грузии появится статья, согласно которой, если человек на третий раз не подчинится требованиям правоохранителей или оскорбит стражей порядка, он будет лишен свободы сроком до года, а в случае рецидива — сроком до двух лет.

Ужесточение наказаний обусловлено тем, что Брюссель «шантажирует Тбилиси», требует отменить ряд законов, призывает ввести санкции против грузинской правящей партии, констатировал политик.