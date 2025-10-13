Зеленского официально пригласили в США

Президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение от Белого дома посетить США.

Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на посольство Украины в Соединенных Штатах.

«Президент Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров на этой неделе», — говорится в сообщении.

Это станет их первой встречей с момента проведения Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом не уточняется, когда Зеленский получил приглашение и когда состоится встреча.

Ранее президент Украины утверждал, что встретится с американским коллегой 17 октября.