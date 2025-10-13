Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал оппозиционного политика и лауреата Нобелевской премии Марию Корине Мачадо ведьмой. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее "демонической ведьмой" спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года», — говорится в материале.

10 октября Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета.