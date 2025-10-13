Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций

Участники саммита в Шарм-эш-Шейхе, посвященного прекращению конфликта в секторе Газа, отметили необходимость начала консультаций о механизмах реализации следующих этапов плана американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию. Об этом сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Была отмечена необходимость начать консультации о способах и механизмах реализации следующих этапов плана Трампа по урегулированию, начиная с вопросов, связанных с управлением, безопасностью и восстановлением сектора Газа, и заканчивая политическим путем урегулирования», — говорится в заявлении.

Незадолго до этого Трамп рассказал, что в настоящее время ведется работа над третьим и четвертым этапами по прекращению огня в секторе Газа. По его словам, реализация плана из 20 пунктов станет важнейшим фундаментом для достижения светлого будущего в ближневосточном регионе.