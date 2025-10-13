Трамп рассказал, что Уиткофф ничего не знал о России до встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф ничего не знал о России перед первой встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Стив ничего не знал о России, ничего не знал про Путина. Ничего не знал о политике. Он не был этим заинтересован. Он был очень хорош в сфере недвижимости, но у него было то качество, которое я искал, и я не видел его в другом, поэтому я устроил ему встречу с Путиным», — рассказал президент США.

Главу Белого дома удивила длительность встречи Уиткоффа и Путина.

«Я договорился о встрече для него с президентом Путиным, думая, что это будет 15-20-минутная встреча», — заявил он.

По словам американского президента, когда его спецпосланник вышел, он спросил его о том, что обсуждалось на встрече, на что тот ответил, «много интересных вещей».

В августе в США Уиткоффа обвинили в искажении позиции Москвы по Украине. После переговоров с Путиным Уиткофф покинул Москву, якобы полагая, что Россия предложила «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей. В то время как российская сторона настаивала на выводе оттуда украинских войск. После чего президент РФ заявил, что Уиткофф точно передает позиции Соединенных Штатов и России.