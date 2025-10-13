Макрон удостоился фирменного рукопожатия Трампа на фотосессии в Египте

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь удостоился фирменного рукопожатия американского главы Дональда Трампа во время фотографирования в Египте на открытии саммита по Газе. Кадры момента опубликовало РИА Новости.

Трамп известен своим «фирменным» рукопожатием, при котором он сильно тянет руку оппонента на себя. Данное действие может растягиваться и вызывать у оппонента дискомфорт. Предполагается, что таким образом Трампа показывает свое превосходство.

Это же в очередной раз произошло с Макроном на саммите по прекращению войны в секторе Газа, который проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе. Мероприятие началось с фотографирования, где мировые лидеры один за другим подходили к Трампу, пожимали руки и фотографировались.

И, если с другими главами стран, все шло хорошо, то в случае с Макроном рукопожатие продлилось больше 20 секунд. Трамп буквально «схватил» президента Франции за руку и не хотел отпускать. При этом на кадрах заметно, что Макрону в какой-то момент стало некомфортно от происходящего. Освободиться из хватки Трампа у него получилось только, когда американский глава сам ослабил рукопожатие. При этом в процессе президент США успел даже что-то обсудить с французским коллегой.

Напомним, что прошлое фирменное рукопожатие Трамп применил к Макрону на саммите НАТО 25 мая 2017 года. Тогда американский глава держал руку президента Франции около 30 секунд.