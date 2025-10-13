Трамп выступил с заявлением о третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война не произойдет. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время саммита по ситуации в секторе Газа, который состоялся в Египте. По словам Трампа, мировая общественность ожидала, что война на Ближнем Востоке перерастет в третью мировую, но теперь этого не произойдет.

«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет», — заявил он.

Ранее Трамп призвал превратить перемирие в Газе в мир на всем Ближнем Востоке.