Трамп выступил с заявлением о третьей мировой войне

Трамп: третьей мировой войны не будет
Президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война не произойдет. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время саммита по ситуации в секторе Газа, который состоялся в Египте. По словам Трампа, мировая общественность ожидала, что война на Ближнем Востоке перерастет в третью мировую, но теперь этого не произойдет.
«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет», — заявил он.
Ранее Трамп призвал превратить перемирие в Газе в мир на всем Ближнем Востоке.