Зеленский раскрыл, что сказал Трампу о «Томагавках»

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что в последней беседе с президентом США Дональдом Трампом поделился «видением» того, сколько американских крылатых ракет «Томагавк» Украина хотела бы получить от США. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Трамп встретится с украинским лидером в пятницу, 17 октября, за рабочим обедом.

«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», — пояснил Владимир Зеленский.

Политик отметил, что стороны обсудят на встрече потенциал противовоздушной обороны Украины и вопрос нанесения ударов вглубь России.

«Томагавки» для Киева: как и зачем Трамп оттягивает завершение конфликта

По словам военных экспертов, теоретически поставки ракет этого типа возможны. Вместе с тем, США не поставляют в больших количествах ни «Томагавки», ни установки для их запуска даже ключевым союзникам, подчеркнули аналитики.

Вместе с тем, заметили эксперты, под прикрытием поставок «Томагавков», США могут отправить в Европу ракеты других типов, более современные, поставки которых не допускались по ряду международных договоров.