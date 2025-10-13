Зеленский раскрыл, что рассказал Трампу о «Томагавках»

Илья Родин

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что в последней беседе с президентом США Дональдом Трампом поделился «видением» того, сколько американских крылатых ракет «Томагавк» Украина хотела бы получить от США. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Зеленский раскрыл, что сказал Трампу о «Томагавках»
© Global Look Press

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Трамп встретится с украинским лидером в пятницу, 17 октября, за рабочим обедом.

«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», — пояснил Владимир Зеленский.

Политик отметил, что стороны обсудят на встрече потенциал противовоздушной обороны Украины и вопрос нанесения ударов вглубь России.

«Томагавки» для Киева: как и зачем Трамп оттягивает завершение конфликта

По словам военных экспертов, теоретически поставки ракет этого типа возможны. Вместе с тем, США не поставляют в больших количествах ни «Томагавки», ни установки для их запуска даже ключевым союзникам, подчеркнули аналитики.

Вместе с тем, заметили эксперты, под прикрытием поставок «Томагавков», США могут отправить в Европу ракеты других типов, более современные, поставки которых не допускались по ряду международных договоров.