Трамп подписал договор о прекращении конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

Подписание состоялось в Шарм-эш-Шейхе, где собрались лидеры Египта, США, Катара и Турции. По данным трансляции Fox News, Трамп заявил: «Это действительно очень важное подписание». В саммите участвовал египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, чья канцелярия вела прямую трансляцию события, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. В египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС, где обсуждалось освобождение заложников.