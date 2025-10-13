Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони бросить курить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на İhlas.

Встреча Эрдогана и Мелони произошла на полях саммита по ситуации в секторе Газа, который прошел в Египте. Во время разговора турецкий президент заявил, что Мелони «выглядит великолепно, но ей нужно бросить курить». Почему Эрдоган решил сделать такое замечание, источник не уточняет.

«Выглядишь великолепно, но я должен заставить тебя бросить курить», — заявил он.

В свою очередь, Мелони поинтересовалась здоровьем Эрдогана.

Ранее Эрдоган развернул самолет из-за премьер-министра Израиля.