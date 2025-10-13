Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе, следует из трансляции Fox News.

© m24.ru

Подписание документа произошло во время "саммита мира" в египетском Шарм-эш-Шейхе. При этом американский президент Дональд Трамп назвал это событие очень важным.

Он резюмировал, что на Ближнем Востоке наступил мир, а саму сделку по Газе назвал самой крупной и самой сложной. Лидер Соединенных Штатов также выразил надежду, что возвращающиеся домой палестинцы смогут остаться в секторе Газа.