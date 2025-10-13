Эрдоган развернул самолет, узнав об участии одного политика в мирном саммите в Египте

В администрации президента Турции рассказали, что не располагают какой-либо информацией о причинах инцидента с самолетом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 13 октября, самолет турецкого лидера пролетел мимо ВВП международного аэропорта Шарм-эш-Шейха, некоторое время находился в воздушном пространстве над Красным морем, после чего благополучно приземлился.

Журналисты попросили сотрудников администрации назвать причины ЧП.

«Информации по этому поводу нет», — ответили в офисе президента.

Ранее сообщалось, что американский разведывательно-патрульный самолет Boeing P8 Poseidon пролетел мимо ВПП и угодил в воду на Гавайях. Экипаж и пассажиры отделались легкими травмами и смогли самостоятельно доплыть до берега.