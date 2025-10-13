США совершили необычный маневр из-за шатдауна

Министерство финансов США было вынуждено совершить необычный маневр, чтобы продолжить выплаты военнослужащим. Об этом заявил глава этого ведомства Скотт Бессент. Его процитировало Bloomberg.

Речь идет о том, что финансовые потоки перераспределяются таким образом, чтобы в первую очередь деньги смогли получить военные. Иными словами, как пояснил Бессент, министерству приходится расставлять приоритеты. Это означает, что некоторые выплаты приходится приостанавливать.

«Поэтому нам приходится все перетасовывать», — констатировал Бессент.

В конце минувшей недели президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплаты американским военнослужащим, несмотря на шатдаун.

Трамп раскрыл, кому будут выплачены компенсации из-за шатдауна

Перед этим Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты демократов и республиканцев о продлении финансирования правительства. В результате шатдаун продолжился.