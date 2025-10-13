Лекорню раскрыл главную задачу нового правительства Франции

Главная задача нового правительства Франции состоит в том, чтобы преодолеть политический кризис. Об этом заявил повторно назначенный премьер-министром республики Себастьян Лекорню на открытии встречи с членами нового кабмина в Матиньонском дворце, передает BFMTV.

Он поблагодарил членов нового правительства, в которое вошли 34 министра, за то, что они согласились взять на себя эти обязанности в «такой сложный момент».

«Наша единственная цель и задача очевидно состоит в том, чтобы преодолеть и выйти из этого политического кризиса, который шокировал часть наших сограждан и мог бы шокировать часть мира, наблюдающего за нами», — сказал Лекорню.

Также он призвал всех министров «отбросить свои эго» и придерживаться «коллективной этики». Лекорню отметил, что хотел бы видеть в своем подчинении «свободных людей», которые бы отражали разнообразие политических взглядов. По его мнению, члены правительства должны подавать гражданам пример в контексте остающейся на повестке дня необходимости сокращать госрасходы.