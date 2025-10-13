На военной базе в Каире вскоре после прилета Трампа в Египет прогремел взрыв

В столице Египта, Каире прогремел взрыв на военной базе.

Об этом пишет RT.

«Местные СМИ уточняют, что причиной стал «инцидент с боеприпасами». Произошедшее, по данным властей, не связано с нападением», — говорится в посте.

До этого в аэропорту Шарм-эш-Шейха, где должен состояться саммит по прекращению огня в секторе Газа приземлился борт американского лидера Дональда Трампа.

Власти Египта пригласили на саммит лидеров 20 стран, включая президента США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но последний заявил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с началом праздника Симхат Тора.

10 октября в 12:00 мск в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны конфликта достигли соответствующих договоренностей при посредничестве американского лидера. Первый этап договоренностей предполагает освобождение всех заложников с обеих сторон, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.