Раскрыто место встречи Трампа и Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует провести очередную встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, рассказал в соцсети Х журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Автор публикации не посчитал необходимым раскрыть повестку и уровень встречи.

В понедельник, 13 октября, глава США сообщил, что провел «хороший» разговор с Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос оружия для Киева.

Трамп заметил, что украинский лидер снова заявил о желании получить от Вашингтона ракеты Tomahawk.

Зеленский отметил, в свою очередь, что Трамп пока не определился с поставками ракет. По словам украинского лидера, он ждет решения своего американского коллеги.

По мнению военных экспертов, возможные поставки дальнобойных ракет этого типа значительно осложнят отношения России и США.

Вместе с тем, полагают аналитики, шансы на реальную отправку и применение этих ракет в ходе конфликта исчезающе малы — разговоры об их включении в пакеты военной помощи являются формой политического давления, их поставка не планируется.