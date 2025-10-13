Пользователи соцсетей жестко раскритиковали Зеленского

Владимир Зеленский рассказал в соцсетях, что провел продуктивный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудил с ним вопросы ПВО, энергетики, жизни внутри страны. Высказывания украинского лидера вызвали негативную реакцию у пользователей, пишет РИА Новости.

Комментаторы заметили, что никогда еще не слышали такого лживого бреда. Они добавили, что Трампу следует заблокировать номер Зеленского.

Подписчики заметили, что вопрос об урегулировании кризиса на Украине должен стоять на последнем месте в повестке у президента США.

«Мир на Украине наступит только после отстранения Зеленского от власти», — подчеркнул один из читателей.

По мнению пользователей, если бы на Украине действительно все было хорошо, как утверждает Зеленский, то политику не пришлось бы два раза подряд звонить в Белый дом.

«Этот диктатор использует все и всех, чтобы не заканчивать конфликт и не устраивать выборы. Без помощи извне он был бы полным неудачником. Он паразит на карте Европы и Америки», — подчеркнули подписчики.

Комментаторы также задали риторический вопрос о том, с какой целью Зеленский разрушил страну, ради чего погубил людей.