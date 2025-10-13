Французский политик назвал Макрона лицемером

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об оппозиции — пик лицемерия, заявил лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне французский лидер на саммите в Египте рассказал журналистам, что единственными ответственными за очередной политический кризис в республике являются оппозиционные партии.

«Это пик лицемерия! Он полностью отрицает реальность и презирает французов. Это всё-таки он распустил Национальное собрание, это всё-таки он отказался впоследствии считаться с голосом народа на парламентских выборах», — отметил Дюпон-Эньян.

Политик напомнил, что Макрон сменил несколько премьер-министров, но состав кабмина оставил прежним. Он добавил, что президент сделал это с тем, «чтобы вести идентичную политику».

Глава партии подчеркнул, что у главы государства находится в руках «находится кнопка от ядерной бомбы», он опасен, а его высказывания о кризисе на Украине «более чем тревожны».

Дюпон-Эньян подчеркнул, что политикам следует объединиться как можно быстрее и провести досрочные президентские выборы.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к импичменту Эммануэля Макрона в свете его высказываний об отправке истребителей в Польшу.