В Польше сделали неожиданное заявление о РФ

Польша находится в состоянии войны с Россией в киберпространстве. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Бюро национальной безопасности республики Славомир Ценцкевич.

По его словам, РФ использует криптовалюту для финансирования гибридных атак на страны Евросоюза.

«Когда мы смотрим на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны с Россией, это больше не "угроза"», — сказал Ценцкевич.

Его заявление прозвучало на фоне участившихся кибератак на польские государственные учреждения и инфраструктуру. Варшава обвиняет в них Россию, однако никаких доказательств этого не приводит.

В Польше сделали заявление о войне с Россией

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес Москвы в причастности к кибератакам на НАТО и ЕС, заявил, что не видит смысла реагировать на них из-за отсутствия аргументации.