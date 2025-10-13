Франция помогла президенту Мадагаскара сбежать из страны

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сбежал из страны при поддержке Франции. Об этом сообщает RFI.

Согласно информации издания, Радзуэлина покинул территорию Мадагаскара на французском военном самолете. При этом, эвакуация прошла по соглашению с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Эвакуация была проведена после соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французские власти заявили, что не вмешиваются во внутренний кризис на Мадагаскаре, который сотрясает страну с 25 сентября», — сообщает издание.

Текущее местонахождение Радзуэлина остается неизвестным, но администрация президента сообщила, что позже политик выступит с обращением к нации.

Напомним, что масштабные протесты в Мадагаскаре начались после массовых отключений воды и электричества по всей территории страны.