Оказавшимся под угрозой депортации в Латвии россиянам предложили пройти курсы за €2000

Курсы латышского языка почти за 200 тысяч рублей предложили пройти россиянам, которые оказались под угрозой депортации в Латвии. Об этом пишет SHOT.

© Википедия

По информации телеграм-канала, пенсионеры находятся в особой зоне риска, таких денег у них нет.

Ранее сообщалось, что в последние дни в Латвии остро стоит вопрос о выдворении российских граждан. Им нужно подтвердить знание латышского на уровне A2 и пройти проверку безопасности.

Подготовка к тестам стоит около 2000 евро (190 тыс. рублей), однако есть вероятность с первого раза не сдать.

Пожилые люди, которых много среди россиян, отказываются идти на сдачу, так как общаться на латышском им не с кем, уточняет издание.

При этом на защиту русскоязычного населения встали латыши, которые считают, что данное требование нарушает демократические ценности ЕС. Они также возмущены, что подобные правила не действуют в отношении украинцев, так как многие из них не знают базового уровня латышского.

Все, кто не сдал тест, будут лишены ВНЖ и принудительно выдворены Государственной пограничной охраной после 13 октября.