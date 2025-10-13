Раскрыта причина прибытия Каллас в Киев

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала журналистам, что прибыла в Киев с тем, чтобы обсудить с правительством Украины дальнейшую военную и финансовую поддержку страны. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 9 октября в интервью газете Die Zeit Каллас заявила, что без западной помощи ВСУ не смогут остановить наступление российских войск, вернуть под контроль утраченные территории.

«Нахожусь сегодня в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности Украины», — пояснила Каллас.

Какие темы Каллас планирует обсудить в Киеве

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила раньше, что у Брюсселя нет новых идей касательно обеспечения финансовой поддержки Украины. Она уточнила, что все предложенные варианты так или иначе предполагают использование замороженных суверенных российских активов.