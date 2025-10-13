Раскрыта причина прибытия Каллас в Киев
Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала журналистам, что прибыла в Киев с тем, чтобы обсудить с правительством Украины дальнейшую военную и финансовую поддержку страны. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, 9 октября в интервью газете Die Zeit Каллас заявила, что без западной помощи ВСУ не смогут остановить наступление российских войск, вернуть под контроль утраченные территории.
Какие темы Каллас планирует обсудить в Киеве
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила раньше, что у Брюсселя нет новых идей касательно обеспечения финансовой поддержки Украины. Она уточнила, что все предложенные варианты так или иначе предполагают использование замороженных суверенных российских активов.