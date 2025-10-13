Германию призвали прекратить расследование по «Северным потокам»

Глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times призвал Германию прекратить расследование подрывов «Северных потоков».

© Global look

«Если Германия преследует кого-то, кто находится в Польше и кто разрушил источник доходов для российской военной машины, тогда мы видим явное противоречие между интересами Польши и Германии», — сказал Ценцкевич.

По его словам, с точки зрения Варшавы, расследование не имеет смысла не только из-за интересов Польши, но и НАТО. Помимо этого, он заявил, что не имеет данных о том, что Польша помогала Украине осуществить диверсию.

Ценцкевич также выразил мнение, что польская сторона находится в состоянии войны с Россией.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава выступает против выдачи Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца.