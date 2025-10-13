Германию призвали прекратить расследование по «Северным потокам»

FT: Польша призывает ФРГ прекратить расследование подрывов «Северных потоков»
Глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times призвал Германию прекратить расследование подрывов «Северных потоков».
По его словам, с точки зрения Варшавы, расследование не имеет смысла не только из-за интересов Польши, но и НАТО. Помимо этого, он заявил, что не имеет данных о том, что Польша помогала Украине осуществить диверсию.
Ценцкевич также выразил мнение, что польская сторона находится в состоянии войны с Россией.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава выступает против выдачи Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца.