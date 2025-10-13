Пока вы не уснули: жесткий ответ Медведева Трампу и предотвращение теракта в Москве

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Медведев жестко ответил Трампу на угрозы в адрес Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответила на заявление президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее Трамп заявил, что Путин согласится на урегулирование конфликта, а если этого не произойдет, то для него это «плохо кончится». Медведев отметил, что американский лидер «угрожает в сто первый раз».

«Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — заявил зампред Совбеза.

ФСБ предотвратила теракт в Москве

В Москве ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России (МО РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, теракт готовился по заданию украинских спецслужб совместно с Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация). Сотрудника МО РФ планировали подорвать в густонаселенном районе столицы. Мощность изготовленного самодельного взрывного устройства позволила бы поразить людей в радиусе до 70 метров.

Силовики уже задержали трех Россиян, которые скрывали следы преступления, и исполнителя теракта.

Зеленский назвал цели для ударов Tomahawk

Владимир Зеленский заявил, что Украина просит у США ракеты Tomahawk, чтобы наносить удары по военным, а не гражданским целям. «Царьград» подчеркивает, что удары американских ракет по российской территории могут стать «предвестником третьей мировой войны».

СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. На прошлой неделе Трамп заявил, что «почти принял» решение, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти ракеты.

Глава евродипломатии заявила, что отныне время на стороне Украины

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утверждает, что теперь время находится на стороне Украины, а не России, как это было ранее. Ее слова с совместной пресс-конференции с министром иностранных дел республики Андреем Сибигой приводит «РБК-Украина».

По ее словам, российская экономика якобы «слаба», и станет еще «слабее».

«Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины», — сказала Каллас.

Названы отказавшиеся ехать на «мирный саммит» Трампа лидеры государств

В понедельник, как ожидается, Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси будут совместно проводить саммит более чем 20 мировых лидеров в Шарм-эль-Шейхе, посвященный мирному урегулированию в секторе Газа. Не все из приглашенных глав государств и правительств решили, однако, ехать на эту встречу.

Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси совместно проведут саммит более чем 20 мировых лидеров в Шарм-эль-Шейхе в понедельник, после того как президент США впервые посетит Израиль, чтобы выступить в Кнессете и встретиться с семьями заложников, пишет The Guardian.

По словам президента Египта, цель саммита — “положить конец войне в секторе Газа, активизировать усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открыть новую эру региональной безопасности и стабильности”.

Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

Американский лидер Дональд Трамп удивился продолжительности разговора между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во время его визита в Москву. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Кнессете, трансляция доступна на сайте Белого дома.

Трамп, отправляя Уиткоффа в Москву, думал, что разговор с российским лидером займет 15-20 минут. Он рассказал, что звонил своему спецпосланнику через час после начала встречи, потом через три и через четыре часа. Все это время Уиткофф говорил с Путиным.

В Кремле предложили россиянам вернуться из одной страны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозу депортации россиян из Латвии, заявил, что граждане РФ могут вернуться на свою родину и построить здесь свою жизнь.

Ранее издание Politico написало: власти Латвии потребовали у 841 гражданина РФ покинуть страну до 13 октября. Отмечалось, что эти россияне не смогли подтвердить своё знание латышского языка, а также своевременно не предоставили документы о продлении своего вида на жительство.

Стало известно о неожиданном смягчении приговора Блиновской

Московский городской суд пересмотрел первоначальный приговор в отношении известной блогерши Елены Блиновской, осужденной за налоговые преступления и легализацию незаконных доходов.

В результате апелляционного производства мера наказания была сокращена на полгода, передает «ТАСС».

Согласно решению судебной коллегии, теперь Блиновской предстоит провести в колонии четыре с половиной года вместо первоначальных пяти лет. В ближайшее время осужденная будет освобождена из следственного изолятора. Пересмотренное судбное решение подлежит немедленному исполнению.

Появились страшные подробности столкновения поездов в европейской стране

© Полиция Словакии

В понедельник на востоке Словакии столкнулись два скоростных поезда. Всё случилось из-за того, что один из поездов сошёл с рельсов. По меньшей мере 20 человек получили ранения, двое пассажиров находятся в критическом состоянии. Премьер-министр страны Роберт Фицо распорядился провести полное расследование, а официальные лица предварительно заявили, что причиной крушения, вероятно, стал человеческий фактор.

По данным экстренных служб страны и местных СМИ, в понедельник в результате столкновения двух поездов на востоке Словакии пострадали по меньшей мере 20 человек. Катастрофа произошла недалеко от деревни Яблонов-над-Турной района Рожнява, примерно в 55 километрах к западу от Кошице, столицы региона.

Арестованный за взятку генерал написал письмо Путину

Экс-начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, как передают «Ведомости», обратился в Кремль. Военнослужащий, согласно публикации, отверг обвинение в получении взятки.

Кузнецов был арестован в мае 2024 года. Генерал с приближенными, по версии следователей, пытались скрыть свое реальное финансовое положение – так, в период 2010-2023 годов сотрудник минобороны задекларировал доход в размере 47,6 млн рублей. Все имущество Кузнецов, как указывалось, оформлял на жену, тещу и дочерей.

