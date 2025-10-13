Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф говорили пять часов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа талантливым переговорщиком. По его словам, одна из встреч Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным продлилась пять часов вместо ожидаемых 15-20 минут.

— И через пять часов он вышел. Я спросил: «О чем, черт возьми, вы говорили целых пять часов?» А он ответил: «Просто о множестве интересных вещей. Мы говорили о множестве интересных вещей, — цитирует Трампа РБК.

Глава Белого дома предположил, что других переговорщиков Москва могла и не принять, либо их встреча с российским лидером продлилась «пять минут».

Ранее сообщалось, что Уиткофф нарушил стандартный дипломатический протокол во время встречи с Путиным в Москве 6 августа. По информации журналистов, он прибыл в Кремль без стенографиста.

Позднее спецпосланник заявил, что Владимир Путин действительно стремится к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, украинский конфликт является «очень сложным».

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что РФ продолжает взаимодействовать с США на основе договоренностей, достигнутых во время саммита Путина и Трампа на Аляске.