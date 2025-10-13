Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф говорили пять часов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа талантливым переговорщиком. По его словам, одна из встреч Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным продлилась пять часов вместо ожидаемых 15-20 минут.
Глава Белого дома предположил, что других переговорщиков Москва могла и не принять, либо их встреча с российским лидером продлилась «пять минут».
Ранее сообщалось, что Уиткофф нарушил стандартный дипломатический протокол во время встречи с Путиным в Москве 6 августа. По информации журналистов, он прибыл в Кремль без стенографиста.
Позднее спецпосланник заявил, что Владимир Путин действительно стремится к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, украинский конфликт является «очень сложным».
Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что РФ продолжает взаимодействовать с США на основе договоренностей, достигнутых во время саммита Путина и Трампа на Аляске.