Израиль заявил о несовпадении переданного ХАМАС тела с личностью заложника

Израильские военные заявили в среду, что одно из тел, переданных ХАМАС накануне в рамках соглашения о прекращении огня, не принадлежит заложнику, удерживавшемуся в секторе Газа, что усилило напряжённость меэжу сторонами с момента заключения хрупкого перемирия между Израилем и палестинской группировкой.

Во вторник ХАМАС передал Израилю четыре тела заложников. Ранее, в понедельник, четыре тела были переданы группировкой ХАМАС спустя несколько часов после освобождения последних 20 живых заложников. В общей сложности Израиль ожидает возвращения тел 28 погибших заложников.

Израиль, освободивший в понедельник около 2000 палестинских заключённых и задержанных, также передаст тела палестинцев в рамках соглашения – шаг, которого ждали многие семьи в Газе, чьи родственники пропали без вести во время войны.

Военные заявили, что после «экспертизы в Национальном институте судебной медицины» четвёртое тело, переданное ХАМАС Израилю, не совпадает ни с одним из заложников». Пока не сообщается, чьё это тело.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее в среду потребовал, чтобы ХАМАС выполнил требования, изложенные в соглашении о прекращении огня, введённом президентом США Дональдом Трампом, относительно возвращения тел заложников.

Предложенный США план прекращения огня предусматривал передачу всех заложников – как живых, так и мёртвых – к сроку, истекавшему в понедельник. Однако, согласно соглашению, в случае невыполнения этого обязательства ХАМАС должен был поделиться информацией о погибших заложниках и постараться передать всех как можно скорее.

Это не первый случай, когда ХАМАС возвращает Израилю не то тело. Ранее в этом году, во время предыдущего перемирия, группировка заявила, что передала тела Шири Бибас и двух её сыновей. Израильтяне пережили ещё один момент мучений, когда экспертиза показала, что одно из возвращённых тел принадлежало палестинской женщине. Тело Бибас было возвращено через день и опознано.

ХАМАС и Красный Крест заявили, что извлечение останков погибших заложников представляет собой сложную задачу из-за огромных разрушений в секторе Газа, а ХАМАС сообщил посредникам по перемирию, что некоторые из них находятся на территориях, контролируемых израильскими войсками.

Представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил в среду, что группировка работает над возвращением тел заложников, как это было согласовано в соглашении о прекращении огня. Он обвинил Израиль в нарушении соглашения, совершив стрельбу во вторник в восточной части города Газа и в южном городе Рафах.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что военные действуют вдоль линий развёртывания, обозначенных в соглашении, и предупредил, что любой, кто приблизится к линии развёртывания, будет подвергнут нападению, как это уже произошло во вторник с несколькими боевиками.

В среду в Газе эксперты-криминалисты начали опознание 45 тел палестинцев, переданных Израилем через Красный Крест накануне без опознания. Ожидается, что Израиль передаст и другие тела, хотя их общее число пока не объявлено.

Пока неясно, принадлежали ли эти тела людям, погибшим в израильских тюрьмах, или же тем, кто был вывезен из Газы израильскими войсками. Во время войны израильские военные проводили эксгумацию тел в рамках поиска останков заложников.

Ввоз гуманитарной помощи в Газу был приостановлен на два дня из-за обмена пленными и заложниками. Египетский Красный Полумесяц сообщил, что в среду в сектор Газа направляются 400 грузовиков с продовольствием, топливом и медикаментами, в то время как Израиль и ХАМАС спорят о медленном возвращении тел погибших заложников.

Израильский оборонный орган, курирующий гуманитарную помощь в секторе Газа (COGAT), во вторник уведомил гуманитарные организации о том, что он пропустит в сектор только половину из 600 ежедневных грузовиков с гуманитарной помощью, предусмотренных соглашением.