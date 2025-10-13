Разлом плиты у берегов грозит США крупнейшим землетрясением

© Вечерняя Москва

Геологи установили, что тектоническая плита Хуан-де-Фука, расположенная у тихоокеанского побережья США, фактически начинает разрушаться. Исследование опубликовало американское издание The New York Times.

Плита протянулась вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния. Она находится между Североамериканской плитой на востоке и Тихоокеанской — на западе. Обе оказывают на нее давление, создавая сильное напряжение, которое приводит к разрывам земной коры.

Специалисты зафиксировали новые значительные деформации и разломы в районе побережья Орегона. По их оценкам, образование этих разломов может частично снять накопившееся напряжение, которое способно привести к так называемому мегаземлетрясению.

— Часто говорят так: «Когда землетрясение произойдет в Каскадии, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки». Но что, если оно также произойдет и в Сан-Андреас? Эта катастрофа станет гораздо масштабнее, — заявил профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер в беседе с газетой.

