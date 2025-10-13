Трамп раскрыл свою главную цель во время поездки в Израиль

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его политики - вопреки заявлениям критиков - заключается в том, чтобы останавливать войны. Об этом сообщает CBS News.

На прошлой неделе Израиль и ХАМАС согласились на мирный план Трампа, включающий прекращение огня в Газе и освобождение всех заложников. В понедельник, 13 октября, остававшиеся у ХАМАС заложники были освобождены. В этот же день Трамп прибыл в Израиль и выступил перед израильскими законодателями.

Трамп повторил заявление, что за время своего второго срока он прекратил восемь войн, высмеяв критиков, которые, по его словам, предсказывали, что он «втянет» США в новые войны.

«Все думали, что я буду жестоким. Я помню, как Хиллари Клинтон во время дебатов сказала: «Посмотрите на него, посмотрите на него, он собирается воевать со всеми». Она сказала: «Он помешан на войне». Нет, мой характер на самом деле направлен на то, чтобы остановить войны, и, похоже, это работает», - подчеркнул президент США.

Он также обратился к палестинцам и заявил, что «после чудовищных страданий, смертей и трудностей сейчас самое время сосредоточиться на восстановлении народа, а не на попытках разрушить Израиль». Также Трамп призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху быть «мягче», поскольку «он больше не на войне».