Трамп оказался в тупике из-за действий Китая

Президент США Дональд Трамп оказался в неразрешимом тупике из-за ответных мер Китая, которые подорвали американскую высокотехнологичную индустрию, и испытывает сильный гнев. Об этом сообщается в статье на китайском портале Sohu.

Одним из ключевых ударов для Трампа стало заявление Министерства торговли КНР о том, что в будущем для любого экспорта китайских редкоземельных металлов потребуется специальное разрешение властей страны. По мнению авторов, это решение ущемляет американскую индустрию высоких технологий, которая сильно зависит от этих материалов.

Другим серьезным шагом Пекина стал введенный специальный сбор за портовое обслуживание американских судов, что напрямую бьет по логистике и торговле США с Китаем.

«Президент США в гневе написал длинную статью, в которой обвинил Китай в том, что он полон враждебности», — отмечает Sohu.

В ответ на действия Пекина Трамп пригрозил повысить тарифы на ввозимую из КНР продукцию, усиливая торговую войну между странами.

В течение последних недель торговые споры между США и Китаем заметно усилились. По данным СМИ, американские власти обсуждают возможность введения дополнительных тарифов, а также новых ограничений на экспорт товаров и технологий из Китая. Ранее стало известно, что Пекин предлагал Вашингтону увеличить инвестиции при условии отказа от поддержки Тайваня, предупреждая о возможной военной эскалации в случае отказа. В то же время Тайвань рассчитывает на защиту со стороны США и намерен инвестировать значительные средства в промышленный сектор Соединенных Штатов.