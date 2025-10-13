Тайная доктрина НАТО: куда приведет антироссийская пропаганда ЕС

Недавно Польша и Эстония воспользовались ст. 4 устава НАТО о консультациях. Как отмечает «КП», Вашингтон не поддержал озабоченность Варшавы, а Таллину ответил генсек НАТО Марк Рютте — СМИ писали, что он накричал на эстонского премьера.

Есть у НАТО и знаменитая пятая статья устава, которую называют «один за всех и все за одного». Однако эксперты считают, что на самом деле это далеко не так, а антироссийская пропаганда может привести страны Европы к превращению в пушечное мясо главных членов альянса.

Лирический устав

Профессор Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский отметил, что ст. 5 устава НАТО подразумевает, что каждый член альянса сам принимает решение о применении военной силы — они вправе «выслушать, подумать», а после «вписаться» за союзника по блоку или же отказаться. Потому неизвестно, как бы на практике реализовалась политика «защиты каждого дюйма» территории НАТО. Например, в 2015 году, когда Турция сбила российский самолет, Анкару «тихо послали».

При этом если Эстония нападет на Россию, то все закончится на том, что Москва «раздавит этого клопа».

«Думаю, на этом все и закончится. Будут возмущения, крики, но никто умирать за эстонцев не пойдет. Так же, как и за латышей, литовцев и даже за поляков», — сказал эксперт.

Бывший советник Зеленского предположил поражение НАТО уже через три месяца

Не ради защиты

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что главный смысл возникновения и расширения НАТО — не защита всех его членов, а создание буферной зоны для ведущих стран блока. Страны западной Европы не раз становились ей для США и Великобритании в противостоянии с Советским Союзом.

«Если НАТО все-таки решится пойти с нами на неядерный военный конфликт, лидеры альянса пожертвуют новоиспеченными членами. Потому что для них и поляки, и венгры, и прибалты — просто население новой буферной зоны. Их для этого и взяли, перенесли почти 90% всех военных учений в Прибалтику и Восточную Европу», — заявил аналитик.

Михайлов добавил, что руководство НАТО уже понимает, кого «первым бросит в пекло» возможной войны — Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а также, вероятно, Финляндию и Румынию. Возможно, что им дадут новую роль после того, как Украина отработает свою роль рычага давления на РФ.

Эксперт также уверен, что не за горами ситуация, которая будет напоминать «карибский кризис 2.0». После этого США и Россия «разойдутся в разные стороны» и подпишут новые или обновят старые договоренности о сокращении и ограничении стратегических ядерных вооружений. Михайлов считает, что США сами предложат архитектуру новой безопасности в Европе — возможно, даже с частичным демонтажом структур НАТО. Он отметил, что при всей милитаристской риторике Вашингтон сейчас показывает желание дистанцироваться от альянса, превратившись в поставщика вооружений.