«Борьба за жизнь»: Путину сделали «мрачное предостережение»

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил с «мрачным предостережением» в адрес российского президента Владимира Путина, пишет немецкий таблоид Bild. В беседе с газетой Цахкна заявил, что российский лидер «объявил о своих целях» еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, но «абсолютно никто» не отнесся к тому предупреждению должным образом.

Одним из самых известных выступлений на Мюнхенских конференциях стала речь Путина от 10 февраля 2007 года. В ней он раскритиковал приближение НАТО к границам России, однополярную модель мира и призвал к созданию новой архитектуры безопасности, которая учла бы интересы всех.

Цахкна заявил, что украинский кризис может распространиться на Европу. По его мнению, Путин «продолжит свои действия в других местах». Эстонский министр назвал это «борьбой за жизнь».

«У него нет другого выбора», - подчеркнул Цахкна.

В Эстонии требуют послать «четкий сигнал» Путину

Глава МИД Эстонии добавил, что президент США Дональд Трамп «разбудил Европу». По словам министра, Трамп «ясно дал понять, что если европейцы не будут действовать, то останутся одни».