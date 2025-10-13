Эксперт раскрыл, какие темы Каллас планирует обсудить в Киеве

Одной из тем, которые глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас планирует обсудить в ходе своего визита в Киев, станут вопросы безопасности европейских наемников. Такое мнение высказал News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, в последнее время наемники из стран Евросоюза, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, стали нести большие потери.

«Они там как заградотряды, как инструкторы и специалисты, но в последнее время их стали отправлять на передовую. В связи с этим они стали гибнуть на линии боевого соприкосновения», — пояснил Перенджиев.

Военный политолог считает, что в ходе переговоров Каллас может предложить исключить наемников ЕС из участия в боевых действиях на передовой. Также, по его словам, ЕС необходимо понять, «сколько Украина может еще держаться».

«Во-первых, речь идет о предприятиях электроснабжения. И я так понимаю, что в Европейском союзе возникает вопрос, каковы дальнейшие перспективы. Ведь Россия не будет жалеть Украину и будет дальше уничтожать их энергетическую структуру и системы военно-промышленного комплекса», — констатировал Перенджиев.

Ранее прибывшая в Киев верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о том, что приехала для проведения переговоров о финансовой и военной поддержке, а также безопасности энергетического сектора Украины и «привлечении России к ответственности».