Европейская страна столкнулась с серьезным кризисом

В Великобритании наблюдается «кризис чтения». С 2006 года количество детей, читающих каждый день, значительно уменьшилось, сообщает The Times.

Исследования показывают, что чтение для удовольствия может сделать детей счастливее, улучшить их социальную мобильность и поддержать психическое здоровье на протяжении всей жизни. Дети, начавшие читать ради удовольствия в раннем возрасте, обычно проводят меньше времени за экранами и дольше спят. Однако нация теряет привычку к чтению, и Британия сталкивается с кризисом чтения, пишут авторы.

Отмечается, что британцы предпочитают соцсети и субтитры книгам. Благотворительные организации начнут раздавать книги через продовольственные банки. Последние исследования показывают, что люди всех возрастов теперь чаще читают посты в соцсетях, чем книги. Субтитры стали вторым по популярности форматом чтения для аудитории младше 35 лет. В ответ на это The Sunday Times запустила акцию «Заставим Британию читать».

Подчеркивается, что регулярное чтение книг способствует улучшению качества сна и повышению общего уровня счастья. Согласно изданию, те, кто регулярно читает, имеют на 45% больше шансов хорошо высыпаться и на 58% больше шансов ощущать себя счастливыми по сравнению с теми, кто не читает.