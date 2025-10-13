Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

Американский лидер Дональд Трамп удивился продолжительности разговора между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во время его визита в Москву. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Кнессете, трансляция доступна на сайте Белого дома.

Трамп, отправляя Уиткоффа в Москву, думал, что разговор с российским лидером займет 15-20 минут. Он рассказал, что звонил своему спецпосланнику через час после начала встречи, потом через три и через четыре часа. Все это время Уиткофф говорил с Путиным.

«Его встреча с Путиным длилась 5 часов. Я спросил: "Что, черт возьми, вы обсуждали целых 5 часов?". Он ответил, что они говорили об интересных вещах... Но это талант», — сказал глава Белого дома.

Ранее спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что диалог с командой президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. Дмитриев также опроверг слухи об ослаблении влияния спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в администрации президента Трампа, которые, по его мнению, придумывают и распространяют противники мирных процессов.