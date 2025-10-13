Трамп дал неожиданную характеристику Нетаньяху

В ходе своего исторического визита в Израиль президент США Дональд Трамп впервые выступил с речью в Кнессете.

Начал свое выступление американский лидер с непринужденной шутки, оглядев зал заседаний израильского парламента.

«Хорошее место», — отметил он, вызвав оживленную реакцию аудитории.

Однако главный юмористический акцент был сделан на личности премьер-министра страны. Обращаясь к депутатам, Трамп позволил себе прокомментировать характер Биньямина Нетаньяху.

«Он не самый простой парень, с ним не так просто поладить, — откровенно заявил глава Белого дома. — Но этим он и хорош».

Эти слова были восприняты как знак прочных, хотя и требовательных, рабочих отношений между двумя лидерами. Визит Трампа на Ближний Восток и его выступление в Кнессете рассматриваются аналитиками как важный шаг в укреплении американо-израильского альянса.

Прямота и шутливый тон американского президента задали неформальный тон мероприятию, подчеркнув стратегическую близость двух союзников на международной арене.