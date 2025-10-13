В Эстонии требуют послать «четкий сигнал» Путину
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна потребовал послать «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает telegram-канал «Пул N3».
По его словам, Москва «играет» на страхах Эстонии, а позиция страны якобы кроется в том, что не нужно «обострять» ситуацию. Цахкна утверждает, что именно этим и пользуется Россия.
Ранее Цахкна обвинил Россию в намерении возродить Советский Союз, о чем якобы говорил Путин в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он утверждал, что «никто не воспринял его всерьез», кроме Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые уже тогда отказались от переговоров с Россией.