В Эстонии требуют послать «четкий сигнал» Путину

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна потребовал послать «четкий сигнал» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает telegram-канал «Пул N3».

По его словам, Москва «играет» на страхах Эстонии, а позиция страны якобы кроется в том, что не нужно «обострять» ситуацию. Цахкна утверждает, что именно этим и пользуется Россия.

«Я уверен, что в следующий раз, если самолеты будут приближаться к воздушному пространству НАТО, если в этом возникнет необходимость, мы должны действовать так же, чтобы послать четкий сигнал, что это красная линия. Мы больше не в серой зоне», — сказал глава МИД Эстонии.

Ранее Цахкна обвинил Россию в намерении возродить Советский Союз, о чем якобы говорил Путин в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он утверждал, что «никто не воспринял его всерьез», кроме Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые уже тогда отказались от переговоров с Россией.