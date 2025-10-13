Надежда для Ближнего Востока и «Лекорню II»: о чем пишут зарубежные СМИ

В последние дни внимание зарубежных СМИ сосредоточено на двух ключевых темах - сделке Израиля с ХАМАС и формировании нового французского правительства. Международное сообщество обсуждает возможность восстановления Газы, а во Франции Себастьен Лекорню готовится к противостоянию с ультраправыми.

© ABIR SULTAN/EPA/TACC

«Редкий момент надежды для Ближнего Востока»

Financial Times назвала сделку Израиля и ХАМАС «редким моментом надежды на Ближнем Востоке». Освобождение заложников должно стать шагом к прекращению израильско-палестинского конфликта, подчеркивается в статье. Если допустить, что всё пройдет так, как запланировано, то для Израиля это может стать «моментом катарсиса, полного радости, смешанной со скорбью по погибшим».

«Большая часть Газы - это пустошь», - заявил журналистам глава гуманитарного отдела ООН Том Флетчер.

Он добавил, что у ООН есть план на ближайшие два месяца по восстановлению базовых медицинских и других служб, доставке тысяч тонн продовольствия и топлива, а также по расчистке завалов в Газе, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

Палестинцы продолжают возвращаться в районы, оставленные израильскими войсками. Многие возвращаются в дома, разрушенные до основания, пишет Politico.

Генерал-майор в отставке Яаков Амидрор, бывший советник премьер-министра Израиля по национальной безопасности, охарактеризовал ситуацию после прекращения огня как «очень сложную», пишет Fox News. Он заявил, что формулировки соглашения Израиля и ХАМАС расплывчаты по ключевым вопросам: кто разоружит ХАМАС, кто будет следить за разоружением, где будет храниться оружие и будет ли у Израиля возможность контролировать соблюдение соглашения.

Новое правительство Франции

В это воскресенье, спустя два дня после своего повторного назначения на пост премьер-министра Франции, Себастьен Лекорню представил правительство из 34-х министров. В его состав вошли несколько технократов, таких как уходящий глава французских железных дорог SNCF Жан-Пьер Фаранду, и политики, включая экс-главу МВД Жеральда Дарманена, назначенного в министерство юстиции, пишет Libération.

У парламента Франции есть 70 дней на рассмотрение бюджета до 31 декабря. Проект бюджета должен был быть представлен парламенту уже во вторник. Лекорню, ушедший в отставку в прошлый понедельник, поскольку «условия [для функционирования правительства] больше не выполнялись», пообещал, что опять уволится, если они «снова не будут выполнены».

Лидер ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен объявила, что в понедельник подаст вотум недоверия правительству «Лекорню II», сообщает Le Parisien. По ее мнению, президент Франции Эммануэль Макрон должен как можно скорее объявить о роспуске Национального собрания. Ле Пен заверила, что досрочные выборы привели бы к победе её партии.