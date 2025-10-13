Стало известно, кому невыгоден приход к власти в Японии Такаити

Приход к власти в Японии бывшего министра экономической безопасности Санаэ Такаити, в первую очередь, невыгоден Китаю. Журналисты Tsargrad.tv в своем материале объяснили, почему.

© Газета.Ru

Издание отмечает, что в отношении Пекина Такаити — убежденный ястреб. Она открыто поддерживает идею «квазисоюза в сфере безопасности» с Тайванем и обвиняет КНР в систематической краже интеллектуальной собственности. Кроме того, политик выступает за размещение в Японии американских ракет средней дальности и допускает такую возможность в отношении ядерного оружия.

Обозреватели напомнили, что в апреле текущего года Такаити посетила Тайвань и провела встречу с его президентом Лай Циндэ — сторонником «независимости» от Китая.

Отмечается также, что Япония находится неподалеку от Тайваня, что позволяет ей размещать высокоточные ракеты для срыва потенциальных китайских десантных операций или угрожать блокадой КНР.

Что касается России, по мнению журналистов, возможны позитивные изменения в отношениях Москвы и Токио, несмотря на то, что Такаити поддерживает концепцию «возвращения» четырех островов Курильской гряды, а также придерживается западной позиции в отношении конфликта на Украине.

В начале октября стало известно, что Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии по итогам второго тура голосования.

Таким образом, она, вероятно, будет следующим премьер-министром Японии после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшее время.

Ранее Япония обвинила Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства.