Анонсированный Трампом "рассвет нового Ближнего Востока" может не наступить

Анонсированный президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита мира "исторический рассвет нового Ближнего Востока" может и не наступить. Такое мнение высказала американская газета The Washington Post (WP).

Издание пишет, что радость, которую испытали родственники израильских заложников и население сектора Газа, может скоро закончиться, а "любая надежда на новый рассвет преждевременна". Газета напомнила, что ни один представитель Израиля или радикального палестинского движения ХАМАС не присутствовал на саммите мира в Египте. ХАМАС, продолжила WP, отказался сложить оружие, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, согласился на перемирие лишь под давлением Трампа, несмотря на желание своих сторонников полностью уничтожить радикальное палестинское движение.

Газета полагает, что Израиль может использовать прекращение огня "лишь как передышку перед возобновлением своей карательной кампании [в анклаве]" и может вновь быть втянут в конфликт Нетаньяху, "так как его непопулярное правительство готовится к выборам в 2026 году". Кроме того, The Washington Post сомневается в том, что будет реализован вопрос о палестинской государственности, на чем настаивают арабские страны, и против чего категорически выступает Нетаньяху и его союзники. WP также добавила, что буквально сразу после заключение мирной сделки израильские военные открыли огонь по палестинцам, которых обвинили в опасном приближении к израильским позициям, а представители ХАМАС устроили показательные казни коллаборационистов в Газе.

Саммит мира по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа прошел 13 октября. В нем приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Палестины Махмуд Аббас, а также лидеры более 20 государств. Позже, выступая в израильском парламенте, Трамп заявил, что это "исторический рассвет нового Ближнего Востока". В тот же день ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освободили всех заложников. 20 пленных были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста и уже находятся на территории еврейского государства. В обмен Израиль выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительным срокам заключения.