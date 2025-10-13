В США могут отменить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп отметил, что готов рассмотреть возможность отмены американских санкций против Ирана, когда столицу – Тегеран – будет готова к этому шагу. По его словам, иранская экономика не выдержит давления со стороны США, а текущие ограничения, наложенные США, он охарактеризовал как чрезвычай (или «чрезвычайно строгие»).

По данным СМИ, отношения между Ираном и США были разорваны после победы Исламской революции в Иране в 1979 году. Штаты опасаются иранской ядерной программы и уже много лет оказывают санкционное давление на страну. В 2025 году это привело к вступлению Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля.